Reazione Bertram. In arrivo Fridriksson

TORTONA - Bertram Derthona sarebbe in chiusura per la firma del playmaker islandese, di scuola Usa, Elvar Fridriksson.

Il 28enne regista della nazionale islandese ha chiuso il suo rapporto con la squadra belga dell’Anversa (12,1 punti e 6,7 assist di media in questa stagione) e sarebbe in arrivo in città.

Una risposta del club bianconero al momento di difficoltà della squadra (due sconfitte in fila) e in vista dei playoff. Fridriksson si è messo in grande evidenza nelle due partite di qualificazione ai mondiali dell'Islanda contro l'Italia.