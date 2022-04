Gestione Ambiente potenzia il servizio in centro

TORTONA - Sono state ascoltate le proteste degli abitanti del centro storico di Tortona, che da giorni lamentavano una carenza di bidoni per poter depositare i propri rifiuti anche al netto del nuovo sistema di raccolta differenziata: in un comunicato Gestione Ambiente aggiorna sul numero e sulla postazione dei nuovi 'cassonetti' per cercare di migliorare la situazione dopo le molte segnalazioni, anche in foto.

"Gentili utenti - si legge - siamo a informare che nel centro storico di Tortona nei prossimi giorni andremo a potenziare le seguenti postazioni con ulteriori contenitori ad accesso controllato (apribili solo mediante tessera personale) per la raccolta dei rifiuti. Nello specifico:

• in piazza Uggeri - un contenitore dedicato alla raccolta della carta e uno dedicato alla raccolta degli imballaggi in plastica e lattine;

• in piazza delle Erbe - un contenitore dedicato alla raccolta della carta e uno dedicato alla raccolta degli imballaggi in plastica e lattine;

• in via San Marziano angolo via Garofoli - un contenitore dedicato alla raccolta della carta e uno dedicato alla raccolta degli imballaggi in plastica e lattine;

• in via Convento Capuccini, dove era presente la vecchia postazione - collocazione di nuovi contenitori dedicati alla raccolta del secco, carta, plastica e umido".

Da lunedì 28 si completa il passaggio Via al 'porta a porta' anche nelle frazioni di Rivalta Scrivia e Berzano di Tortona

"Ricordiamo ai commercianti del centro - chiosano dall'azienda - che è attivo (per carta e imballaggi in plastica) il servizio di raccolta 'porta a porta' e di usare i contenitori stradali ad accesso controllato solo per l’umido e il secco non riciclabile.

Ricordiamo che i passaggi presso la vostra attività sono i seguenti:

• raccolta imballaggi in plastica e lattine (in sacco o contenitore) 2 volte a settimana: lunedì e giovedì;

• raccolta carta e cartone (in contenitore o materiale sciolto) 2 volte a settimana: martedì e venerdì.

Esporre entro le ore 12 del giorno di raccolta e in prossimità del punto vendita. Nei giorni festivi non si effettuano le raccolte".