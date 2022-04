TORTONA - E’ stato presentato ieri, venerdì 8 aprile, presso la sala Romita del Comune di Tortona, il progetto “Ambiente Scrivia” promosso dal Fai - Fondo per l’Ambiente Italiano, delegazione di Tortona, dal gruppo Fai Giovani, dal Cai (Club Alpino Italiano) di Tortona, dalla commissione Cai Tam (Tutela Ambiente Montano), da Franco Arcesati e Paolo Udina, con il sostegno della Fondazione Cassa Risparmio di Tortona.

Il progetto ha lo scopo di avvicinare i giovani alle bellezze naturali del nostro territorio e sensibilizzare tutti, enti e cittadini, sull’importanza di salvaguardare quell’area denominata appunto 'Ambiente Scrivia', cioè l’area golenale del torrente situata nei comuni di Tortona e Castelnuovo Scrivia, non a caso partner dell’iniziativa, che sarà raccontata attraverso le immagini di Franco Arcesati e Paolo Udina, raccolte nella mostra fotografica sensoriale “Ambiente Scrivia”, che sarà inaugurata con uno speciale evento venerdì 29 aprile, presso il Museo Orsi, e successivamente, il prossimo autunno, diventerà una mostra itinerante presso le scuole primarie di primo grado del territorio, al fine di incuriosire i ragazzi e far loro conoscere la quantità di specie diverse che vivono il bosco e le sponde del torrente: sono state fotografate, nel corso di un anno, sessanta specie di uccelli e venti tra ungulati, insetti, rettili, canidi, che rappresentano con la loro presenza l’unicità e la specificità del territorio.

Inoltre, in concomitanza con la mostra, Arcesati e Udina presenteranno il libro che raccoglie questi scatti: l’opera, che rappresenta anche un censimento delle specie che attualmente vivono lungo le sponde e nei boschi adiacenti il torrente Scrivia, sarà distribuita nelle librerie della città e della regione, e venduta in tutta Italia attraverso le piattaforme digitali. Il ricavato della vendita dei libri sarà totalmente utilizzato per intervenire, in accordo con la Provincia di Alessandria e il Comune di Tortona, in opere che andranno a migliorare l’'Ambiente Scrivia', come punti di osservazione della fauna presente e cassonetti per i rifiuti realizzati con materiali ecosostenibili, ma anche telecamere installate nei punti di accesso del parco e la piantumazione di nuove essenze.