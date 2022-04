Tortona - Brescia: la sfida tra le rivelazioni

TORTONA – Sfida tra le grandi rivelazioni del campionato. Domani (ore 20.45 Pala Energica) la Bertram riceve la Germani Brescia. Tortona quarta (e reduce dalla vittoria di Cremona), Brescia terza (in striscia aperta di 14 vittorie consecutive). Una partita, valida per la 27 giornata del campionato di Serie A, tutta da gustare. Curiosità per vedere se Brescia potrà schierare il nuovo acquisto John Brown III.

Qui Tortona

Brescia-Tortona sfida tra le due sorprese del campionato. E’ un stimolo in più provare a batterli? "Non è questa la nostra mentalità - spiega coach Ramondino -. La sfida non può essere condizionata dal nome, dalla classifica, dal pedigree dell’avversario. Tutto deve nascere dal desiderio di essere sempre la migliore squadra possibile. Non sempre ci riusciamo ma questa è la strada che vogliamo percorrere. Brescia ha giocatori di talento all’interno di un sistema di gioco che esalta le qualità dei singoli ed ha definito una gerarchia molto chiara. Questa è la formula vincente di ogni gruppo, Brescia ha fatto cose ammirevoli e tutti si aspettano che sarà anche outsider nei playoff.

Atteso ad una grande prova Bruno Mascolo: “Brescia è sicuramente la squadra più in forma del campionato. Queste sono le partite belle da giocare. È sicuramente affronteremo la partita con un po’ piu di attenzione, dato la loro qualità”.

Qui Brescia

La Germani viaggia come un treno spinta dalla super coppia Mitrou Long-Della Valle che le assi del PalaFerraris conosce bene essendo cresciuto nel settore giovanile della Junior Casale. Coach Alessandro Magro: “Sarà una partita interessante, che dà notevoli spunti. Noi vorremmo cercare di continuare a esprimere un livello di pallacanestro adeguato al contesto. Una vittoria ci darebbe la matematica certezza di finire almeno al terzo posto in classifica e anche per questo abbiamo voglia di farci trovare pronti. Dovremo cercare in particolare di mettere in campo di un livello difensivo adeguato per contrastare le numerose situazioni in cui Tortona riesce ad attivare i propri tiratori, in uscita dai blocchi o attraverso il flusso di un gioco fatto di tante situazioni di movimento – conclude Magro -. In attacco, invece, dovremo essere capaci di semplificare le nostre situazioni di gioco, correndo il campo tutte le volte che potremo. Siamo ancora in fase di processo, da qui alla fine della regular season vogliamo continuare a sfruttare ogni gara per fare ulteriori passi in avanti e farci trovare mentalmente e fisicamente pronti per l’inizio dei playoff”.

Pre-Partita

BERTRAM TORTONA – GERMANI BRESCIA

Dove: PalaEnergica, Casale Monferrato.

Quando: mercoledì 13 aprile, ore 20.45.

Arbitri: Lanzarini, Vicino, Brindisi.

Andata: 77-79 Tortona.

Come seguirla: Rai Sport e in streaming su Discovery + (a pagamento) su www.discoveryplus.it/sport. Aggiornamenti sui canali del Derthona basket: Twitter, Instagram e Facebook.

Quintetti: Bertram con Wright, Sanders, Macura, Daum, Cain. Brescia con Mitrou-Long, Della Valle, Petrucelli, Gabriel, Burns.

Indisponibili: Cattapan (Tortona). Cobbins (Brescia).

Note: Capienza del palazzetto al 100% e obbligo per gli spettatori di indossare la mascherina FFP2. Pullman gratuito per i tifosi da Tortona. Info presso la sede del Derthona oppure scrivere una mail a paolo.depersis@derthonabasket.it. Tyler Cain ha giocato la stagione 2019/20 alla Germani.