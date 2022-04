Bra fa il bis con Hsl

BRA - Ruba sei punti su sei il Bra, vincendo 1-0 anche la gara di ritorno al 'Brevi' dopo essersi imposto all'andata: la rete di Tuzza a metà ripresa decide una gara dove un Hsl Derthona incerottato che perde anche Gueye per infortunio e Gjura per espulsione non può fare onestamente di più. Mercoledì prossimo con il Ligorna la speranza è di riuscire a recuperare qualcuno degli assenti.

Al 5' un tiro da fuori di Saccà viene deviato in calcio d'angolo per evitare guai peggiori, cinque minuti dopo è Otelè a mettere in mezzo un pallone sugli sviluppi di un altro angolo con Gjura e Procopio che provano a indirizzare verso la porta di Tunno ma con poca fortuna. Al quarto d'ora ci pensa Diallo con una progressione a mettere paura alla difesa di casa bruciando Rossi sullo scatto ma scegliendo poi di non concludere personalmente ma di appoggiare a Gueye che perde l'attimo buono per colpire il pallone. La partita del fantasista tortonese però dura poco meno di quaranta minuti perché un infortunio lo costringe a uscire e al suo posto entra Romairone che nemmeno quindici secondi dopo rimedia un giallo per un fallo su Rossi. L'Hsl domina tutta la frazione ma proprio all'ultimo giro di lancette rischia di subire il gol: Bongiovanni approfitta di una piccola indecisione di Gjura per tentare la conclusione sul primo palo che esce di pochissimo lasciando pietrificato Teti.

Nella ripresa Floris si gioca prima la carta Ferla e poi quella Marchisone, ma le occasioni continuano a latitare: al quarto d'ora sugli sviluppi di un calcio d'angolo la palla arriva a Capellupo al limite dell'area che cerca la battuta a rete su cui Otelè si immola per evitare il gol. Il vantaggio dei padroni di casa è solo rimandato, però, perché Tuzza riesce ad anticipare Imperato su un lancio lungo e dopo essersi avvicinato alla porta di Teti lo trafigge sul primo palo: molte le proteste dei tortonesi che chiedono un fallo sul giovane difensore esterno ma l'arbitro convalida. Il nervosismo affiora e Gjura si fa espellere con un fallo di reazione incomprensibile su Marchisone che stava sì perdendo tempo ma era per questo stato sanzionato dall'arbitro. Sotto di un uomo e di un gol l'Hsl cerca in tutti i modi con Diallo, Otelè e Romairone di recuperare, ma sono i padroni di casa a sfiorare al 36' il raddoppio con Bongiovanni. L'ultima occasione in pieno recupero arriva sul piede di Galliani che dopo una grande prestazione non trova la ciliegina sulla torta di una partita quasi perfetta e svirgola con il sinistro: la rete di Ferla subito dopo è annullata per fuorigioco ma conta poco e al fischio finale festeggiano i giallorossi.

BRA - HSL DERTHONA 1-0

MARCATORI: st 19' Tuzza

BRA (4-3-3): Tunno; Magnaldi, Rossi, Tos, Marchetti; Daqoune, Capellupo, Tuzza; Sia (6' st Ferla), Masawoud (12' st Marchisone), Bongiovanni. A disp. Coria, Anqoud, Doda, Cartarrasa, Barbuto. All. Floris

HSL DERTHONA (4-2-3-1): Teti; Imperato (21' st Luzzetti), Gjura, Galliani, Procopio; Filip, Speranza (43' st Grieco); Saccà (26' st Negri), Gueye (37' Romairone), Otelè; Diallo. A disp. Bertozzi, Ordisci, Kanteh, Akouah, Casagrande. All. Zichella

NOTE Espulso Gjura (24' st) per fallo di reazione. Ammoniti Tos, Marchisone; Filip, Romairone. Calci d'angolo 6-3 per l'Hsl Derthona. Recupero pt 1'; st 4'. Spettatori 200 circa.