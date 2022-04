Volano le prime, retrocedono le ultime

ALESSANDRIA - Si completa con le gare di oggi il turno prepasquale di Seconda Categoria, inaugurato ieri sera dalla vittoria della capolista Frugarolese in casa della Castelnovese per 2-1 con reti di Perfumo e Fatigati: l'Atletico Acqui non molla, e strappa tre punti nel derby esterno sul campo del Bistagno Valle Bormida (3-1) grazie ai gol di Marengo, Balla e Viazzi mentre i padroni di casa salvano l'onore grazie a un'autorete.

Non molla nemmeno il Sale, che ferma la striscia positiva della Viguzzolese con un netto 3-0 firmato da Fossati, Cirillo e Prati, così come la Fortitudo Occimiano che piega di misura il Casalnoceto e il Predosa che cala la 'manita' sulla Pozzolese condannata da ben due autoreti e dai gol di Dionello, Egbolo e Vitale. Risale il Villaromagnano, vittorioso sull'Europa Bevingros 2-1 grazie a Ghiglia e Gianelli, mentre Quargnento e Libarna si dividono la posta 1-1. In coda, Santoro e Ferrando permettono alla Boschese di risalire tre posti in classifica in un colpo solo grazie al 2-1 sul Cassine.

Domenica prossima le squadre torneranno in campo: spiccano due scontri diretti fra le prime cinque in classifica con Atletico Acqui e Predosa che ospiteranno rispettivamente Fortitudo Occimiano e Frugarolese; alla finestra rimane il Sale, impegnato sul campo della Pozzolese, che potrebbe avvantaggiarsi di qualsiasi risultato finale nelle altre gare.