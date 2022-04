Autosped, che rimonta. Ma Brescia vince al fotofinish

BRESCIA - Vince Brescia, al fotofinish. Vince 75-73 dopo che Autosped rimonta fino a -1, trascinata da Ravelli, 24 punti per lei, e De Pasquale, 17. Vince, soprattutto, con la spinta, e i punti (28), del talento Zanardi. Per la prestazione nel terzo e nell'ultimo quarto Castelnuovo avrebbe meritato di bissare il risultato dell'andata. Pesano, però, gli errori nel secondo parziale, e mancano i punti delle lunghe, 13 in tutto tra Rulli, Gatti e D'Angelo, ma coach Balduzzi, squalificato e dagli spalti (al suo posto Fabio Caraccio) ha visto una squadra pronta a lottare nei playoff

Ravelli non basta

Autosped mette per prima la testa avanti, (3-7), ma subisce la rimonta delle avversarie, che provano anche a rompere gli equilibri, con baby Zanardi, protagonista assoluta, che spinge Brescia al 24-15, ma due bomber di Ravelli, per la prima volta in doppia cifra da quando è nel roster, riportano sotto, 24-21 dopo 10'

La rimonta sembra dare fiducia e consistenza al gioco di Castelnuovo, ma il secondo quarto è, a lungo, nel controllo delle bresciane, e le ospiti segnano solo 6 punti nei primi 7 minuti, abbassando di nuovo le percentuali. Solo nel finale tornano sotto i 10 punti di gap, ma i due liberi di Grymek rilanciano le padrone di casa a +11. La squadra di Zanardi ha il massimo vantaggio, +13, con Celani, Bonvecchio risponde, 44-33 all'intervallo lungo, con un parziale di 20-12, che indirizza la gara dalla parte delle padrone di casa.

La grande rincorsa

Ancora Ravelli accorcia in avvio di terzo quarto, ma Zanardi risponde, canestro da 3 e 2 liberi e Brescia scappa di nuovo, +14. Per Autosped segna solo Ravelli, mancano i punti di Bonasia e di Gatti (che si sblocca solo a metà del parziale). Vreak Autosped, 6-0, anche con il contributo di Bonvecchio (51-42) e coach Zanardi chiama timeout. Si riparte con due liberi di Grymek e con il canestro di Rainis, dopo errori da una parte e dall'altra, Brescia torna a +13 (55-42). De Pasquale, da 3, riporta Autospe a -10 (55-45), e l'ennesima bomba di Ravelli vale il -9 (59-50) all'ultimo stop, nell'unico quarto in cui Autosped è avanti (15-17).

L'ultimo quarto si apre con due errori, di Gatti e Bonasia, che si riscatta, ma Brescia non permette di avvicinarsi e, anzi, va a +12 con Zanardi (66-54). Castelnuovo di nuovo a -9 con De Pasquale (66-57). Tempia da 3 per il 69-57, i due liberi di Colli per il -10, con immediata replica di Zanardi (71-59). Un errore da 3 di Rulli e il fallo successivo di Bonasia riportano Brixia a +13, con uno dei due liberi realizzati da Scarsi. Ancora Bonvecchio, dopo i canestri mancati di Gatti e D'Angelo (72-61) e Colli da 3 per ill -10 (74-64). Ancora Colli per il -8 (74-66), un libero di Bonvecchio (74-67) e uno di D'Angelo (74-68). E con il canestro di De Pasquale Autosped è a -4 (74-70) quando mancano 19 secondi. Due time out ravvicinati, prima Brescia e poi Castelnuovo. Bomba di Ravelli per il -1 (74-73) con un break di 12-0. Zanardi realizza uno solo dei due liberi, 75-73 a 7 secondi di un finale palpitante. Non c'è più tempo per l'aggancio, ma Castelnuovo esce tra gli aplausi e con tanto rammarico

BRESCIA - AUTOSPED 75-73

(24-21, 44-33, 59-50



Brescia: Zanardi 28, De Cristofaro 4, Bonomi 10, Scarsi 5, Rainis 6, Gregori 3, Takrou, Celani 2, Scalvini 2, Grymek 12, Tempia 3. Ne: Moreni. All.: Zanardi

Autosped: Rulli 6, Bonasia 2, De Pasquale 17, Colli 10, Gatti 2, Ravelli 24, D'Angelo 5, Bonvecchio 7. Ne: Castagna, Bernetti, Cassani, Francia. All: Caraccio