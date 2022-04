Bertram, Tavernelli rinnova al 2024

TORTONA - Iniziano le grandi manovre di mercato in casa Bertram.

Capitolo rinnovi e ragionamenti per la prossima stagione dei giocatori che fanno parte del roster attuale. L’idea di coach Marco Ramondino, condivisa col club, è quella di confermare la struttura di una squadra che sta stupendo alla prima stagione in serie A.

In questo senso va letto il rinnovo al 2024 del capitano Riccardo Tavernelli. Un elemento che il prossimo anno giocherà la quarta stagione in maglia bianconera, e che ha un’importanza all’interno del gruppo che va oltre i minuti giocati.

La scelta di comunicare per primo il rinnovo del capitano ha ovviamente un valore simbolico. Da valutare nelle prossime settimane quali saranno le mosse del presidente Marco Picchi.