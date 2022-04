Hsl a secco anche con il Ligorna

GENOVA - Ancora uno 0-0, che allunga l'astinenza dal gol delle punte tortonesi ma permette di rafforzare la quarta piazza: manca la lucidità necessaria per trovare la rete nonostante per un tempo gli ospiti giochino con tutte e quattro le punte in campo, e questo è un tema che Zichella dovrà sicuramente affrontare con i ragazzi.

Partono meglio i liguri, che al 6' hanno la possibilità di passare in vantaggio con una punizione di Donaggio da molto lontano sulla sinistra che Teti salva con un volo plastico sotto la traversa deviando in angolo. Tre minuti più tardi è ancora il Ligorna con Cericola che si libera del suo marcatore e cerca il palo lontano con un rasoterra che esce di una questione di centimetri lasciando Teti immobile. La risposta degli ospiti è tutta in una conclusione di Gueye che Atzori devia in angolo, poi al 18' c'è un'occasione clamorosa per i liguri con Teti che devia con la coscia in angolo una conclusione di Cericola lasciato solo in area. Diallo prova a impegnare Atzori ma la marcatura asfissiante su di lui di Cipolletta gli impedisce di dare la consueta forza alla conclusione, poi il ritmo fortunatamente cala e i bianconeri possono rifiatare un momento. Appena prima della mezz'ora Diallo non riesce a liberarsi al tiro per una questione di centimetri mentre ancora Teti devia quel tanto che basta una punizione di Raja per impedire ai suoi compagni di appoggiare in rete e poi la difesa libera. Prima della fine del tempo approfittando delle piccole dimensioni del campo ci prova da lontano anche Manasiev che però alza troppo il tiro e poi non succede quasi più niente fino al fischio dell'arbitro che manda tutti negli spogliatoi.

La ripresa si apre con Todisco in campo al posto di un Diallo non in buona condizione fisica che si piazza davanti alla difesa mentre in attacco Gueye sale a fare la prima punta con Saccà e Otelè ai lati. Ci vuole però quasi un quarto d'ora per vedere la prima vera occasione per i tortonesi con Manasiev che da fuori area defilato sulla destra prova un tiro molto violento che crea l'illusione della rete colpendo il lato esterno della porta. Al 22' una bella azione dei liguri porta al gol di Cericola che però viene prontamente annullato dalla terna arbitrale per una posizione di fuorigioco dell'attaccante al momento della ricezione del pallone, poi l'Hsl si rivede al 39' quando un tiro di Procopio esce larga di poco sul palo lontano. A tre minuti dal fischio finale un errore della difesa mette nuovamente Cericola solo davanti alla porta di Teti con Galliani che riesce a recuperare sulla punta dei genovesi ma ancora una volta la bandierina del guardalinee blocca tutto. E' l'ultimo brivido nonostante l'assedio del Ligorna nel finale per cercare una rete che sarebbe servita molto più ai padroni di casa che agli ospiti: finisce 0-0, ora domenica al 'Coppi' arriva il Gozzano.

LIGORNA - HSL DERTHONA 0-0

LIGORNA (3-5-2): Atzori; Scannapieco (42' st A. Garbarino), Cipolletta, Calcagno; Lipani, Raja (18' st Botta), Bacigalupo, Placido, Brunozzi (18' st Gerbino); Donaggio (27' st Gomes), Cericola. A disp. Colleoni, L. Garbarino, Glen, Salvini, Casanova. All. Roselli

HSL DERTHONA (4-2-3-1): Teti; Procopio, Gjura, Galliani, Luzzetti; Filip, Manasiev; Saccà (33' st Romairone), Gueye, Otelè; Diallo (1' st Todisco; 37' st Speranza). A disp. Bertozzi, Negri, Imperato, Kanteh, Grieco, Ordisci. All. Zichella

ARBITRO: Garofalo di Torre del Greco

NOTE Ammoniti Bacigalupo, Cipolletta, Scannapieco; Diallo, Luzzetti, Saccà, Otelè. Calci d'angolo 4-2 per l'Hsl Derthona. Recupero pt 1'; st 3'. Spettatori 120 circa.