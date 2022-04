Piemonte, già fatte oltre 24mila quarte dosi

Sono quasi 24mila le quarte dosi fatte finora in Piemonte alle categorie autorizzate a livello nazionale (si tratta principalmente di persone immunodepresse su cui la somministrazione della quarta dose è già iniziata a fine febbraio).

Dalla settimana scorsa invece, dopo il via libera al secondo booster per over 80, ospiti Rsa e fragili over 60 con specifiche patologie, è partita la convocazione via sms per coloro che hanno già maturato i tempi per ricevere la quarta dose. Ad oggi sono già stati inviati 94mila sms, in particolare quasi 76mila per gli over 80 e oltre 18mila per i fragili over 60.

L’obiettivo è terminare entro maggio le quarte dosi di tutti coloro che possono già riceverla. Parallelamente è partita anche la somministrazione nelle Rsa, dove si procede in modo diretto, con personale interno o con le squadre delle Asl.