Filloy: “Quarto posto, playoff e rinnovo”

TORTONA – Ariel Filloy è il sesto uomo guastatore della Bertram.

Spesso è stato lui a spaccare le partite, portando impatto col tiro pesante (sta tirando da 3 col 40% in stagione). Con merito è entrato nella cinquina della categoria "Miglior sesto uomo" del concorso LBA Awards. Alla vigilia della partita di domenica (ore 20.45 al PalaFerraris di Casale Monferrato) contro Trieste questi sono i suoi pensieri sul domani e sul futuro.

“La gara di andata con Trieste, che è una buona squadra, è stata una delle peggiori insieme a quella disputata a Varese. Più che alla rivincita, pensiamo che ci sia stata utile perché dobbiamo rimanere sempre attenti e giocare al meglio delle nostre possibilità per non subire sconfitte”.

Quarto posto – col fattore campo a favore - sarebbe fondamentale per andare avanti nei playoff?

“Penso che sarebbe importante arrivare nelle prime quattro del campionato al termine della stagione, perché ci darebbe una ulteriore spinta e iniezione di fiducia per affrontare al meglio i playoff nella prima stagione del club in Serie A”.

Com’è la condizione e come sta giocando in questa fase dalla stagione?

“Sono contento della stagione, soprattutto di quella che la squadra sta disputando. Insieme ai miei compagni stiamo facendo un buon lavoro, ora vogliamo continuare sulla strada intrapresa per raggiungere i playoff”.

Futuro. Sono arrivati i rinnovi di Tavernelli e Severini. Lei stai parlando col club?

“Ora sono concentrato sul finire bene la stagione. Mi piacerebbe comunque rimanere perché a Tortona mi trovo molto bene, ma della questione contrattuale se ne occupa mio fratello, che è il mio agente e sarà lui a parlare con la società”.