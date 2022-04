LBA Awards: Filloy e Macura in corsa

TORTONA – La Lega Basket ha scelto la rosa di giocatori da sottoporre al voto dei tifosi. Obiettivo, scegliere i migliori giocatori di questa stagione. In corsa per i riconoscimenti anche i tortonesi Ariel Filloy (miglior sesto uomo) e J.P. Macura (in due categorie: Rivelazione e Debuttante).

Questi i LBA Awards 2022.

Cinque categorie

Cinque le categorie previste. Quella più importante riguarda l'Mvp del campionato. In corsa Amedeo Della Valle (Brescia), Kyle Weems (Virtus Bologna), Andrea Cinciarini (Reggio Emilia), Nicolò Melli (Milano), Marcus Keene (Varese).

Miglior italiano

Amedeo Della Valle (Brescia), Nicolò Melli (Milano), Andrea Cinciarini (Reggio Emilia), Diego Flaccadori (Trento), Stefano Tonut (Venezia).

Miglior difensore

Alessandro Pajola, Kyle Weems (Virtus Bologna), John Petrucelli (Brescia), Kyle Hines, Nicolò Melli (Milano).

Miglior debuttante

J.P Macura (Tortona), Isaia Cordinier (Virtus Bologna), Naz Mitrou-Long (Brescia), Devon Hall (Milano), Tyrique Jones (Pesaro).

Miglior rivelazione

Mouhammadou Jaiteh (Virtus Bologna), Naz Mitrou-Long (Brescia), Matteo Spagnolo (Cremona), Osvaldas Olisevicius (Reggio Emilia), J.P Macura (Tortona).

Miglior Under 22

Gabriele Procida (Fortitudo Bologna), Nico Mannion (Virtus Bologna), Matteo Spagnolo (Cremona), Ousmane Diop (Sassari), Giordano Bortolani (Treviso).

Miglior sesto uomo

Marco Belinelli (Virtus Bologna), David Logan (Sassari), Ariel Filloy (Tortona), Matteo Imbrò (Treviso), Marcus Keene (Varese).

Tifosi mobilitati

I tifosi possono esprimere le loro preferenze da ieri fino all’8 maggio nella sezione MyLBA del sito della Lega oppure attraverso l’app Lba. Tifosi tortonesi già mobilitati per spingere i loro beniamini.