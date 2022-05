Bertram-Trieste, in palio i punti playoff

TORTONA – Bertram a caccia dei punti playoff. Stasera la squadra di coach Marco Ramondino riceve Trieste (PalaFerraris, alle 20.45) per il posticipo della giornata 29 del campionato Unipol Sai di Serie A.

Alla Bertram (quinta a 30 punti) servono 2 punti per l’aritmetica qualificazione ai playoff. Trieste (26 punti) è ancora in corso per la post season. Il Derthona recupera Cannon, ma non avrà JP Macura volato negli Usa per la nascita della figlia.

Qui Tortona

Coach Ramondino la analizza l'avversario con questa riflessione. «Trieste è una squadra che ha grande solidità e compattezza e che può vantare una alta capacità di eseguire sia in difesa che in attacco. Giocatori esperti che fanno pochi errori e sanno sfruttare al meglio il sistema. Squadra che ha una profondità importante con due giocatori per ogni posizione che si dividono molto bene i minuti senza che questo intacchi una gerarchia definita. Per batterla servirà una partita di grande attenzione dal punto di vista difensivo. Dovremo avere grande presenza durante tutto il possesso perché loro non fanno errori, sono capaci di arrivare a Banks anche come seconda o terza opzione».

Sulla gara anche il pensiero di Ariel Filloy. «Quella di Trieste è stata una delle nostre peggiori partite. Ma più che alla rivincita, pensiamo che ci sia stata utile perché dobbiamo rimanere sempre attenti e giocare al meglio delle nostre possibilità per non subire sconfitte. Sarebbe importante arrivare nelle prime quattro, perché ci darebbe una ulteriore spinta e iniezione di fiducia per affrontare al meglio i playoff nella prima stagione del club in Serie A».

Qui Trieste

l’Allianz Trieste, reduce dal ko di Brindisi. Tra addii, problemi, tagli e innesti Trieste ha vissuto una stagione molto altalenante. Ora, però sembra essere in grande ripresa e crede nei playoff. Il vice allenatore Marco Legovich: “Sarà una partita tra due squadre che si conoscono molto bene. Certamente Tortona farà della solidità, continuità e molteplicità dei propri interpreti una delle chiavi per legittimare anche con Trieste una posizione di classifica meritata. Loro vorranno vincere per confermare la propria posizione play-off e sperare ancora di agganciare il quarto posto, noi dovremo essere capaci di fornire una partita pressoché perfetta per espugnare un campo non facile e mettere un mattoncino veramente importante per la nostra partecipazione alla fase finale di questo campionato”.

Pre-Partita

BERTRAM TORTONA – ALLIANZ TRIESTE

Dove: PalaEnergica, Casale Monferrato.

Quando: domenica 1 maggio, ore 20.45.

Arbitri: Baldini, Giovannetti, Boninsegna.

Andata: 88-57 Trieste.

Come seguirla: in streaming su Discovery + (a pagamento) su www.discoveryplus.it/sport. Aggiornamenti sui canali del Derthona basket: Twitter, Instagram e Facebook.

Quintetti: Bertram con Wright, Mascolo, Macura, Daum, Cain. Trieste con Davis, Banks, Mian, Grazulis, Konate.

Indisponibili: Cattapan e Macura (Tortona). Trieste al completo.

Note: Capienza del palazzetto al 100% e obbligo per gli spettatori di indossare la mascherina FFP2. Precendenti: le due squadre si sono affrontate già quattro volte in stagione (2 sfide nei gironi di qualificazione di Supercoppa, l’andata di campione e il quarto di finale della Final Eight di Coppa Italia. Bilancio con Tortona sul 3-1. Ex della gara Grazulis, Filloy, Wright e Sanders.