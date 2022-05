Crescendo Bertram. Playoff conquistati

CASALE MONFERRATO - La vittoria che vale i playoff aritmetici.

Bertram, senza Macura, batte in rimonta Trieste (80-74) e stacca con una giornata di anticipo il pass per la post season. Partita molto intensa. Due quarti pari e due quarti da ko (uno per parte). Tortona gira la partita nell’ultima frazione con 18-0 ispirato e confezionato da un quintetto alto con Sanders playmaker.

La partita

Tortona non ha Macura (ancora negli Usa dopo la nascita della figlia), inserisce nei sei stranieri Fridriksson e riporta in panchina per la prima volta Cattapan dopo il grave infortunio di inizio stagione. Ramondino ridisegna il quintetto inserendo Mascolo come marcatore di Banks. Parte meglio Tortona che si porta sul 7-2 prima e poi sul 12-5. Prima tripla in stagione di Cain, che raramente tira dall’arco. Trieste si riorganizza ripartendo dalla sua stella Banks. Daum per il 22-14, poi il parziale ospite (5-2) produce il 24-19 del 10’.

La partita gira nella seconda frazione. 18-0 Trieste che ribalta il punteggio (+13 sul 24-37) al 16’. Tortona in panne, non segna per 7’30”. Sanders inventa un paio di triple senza costruzione. E all’intervallo Tortona è sotto di 9 (34-43). Secondo periodo vinto da Trieste 24-10.

Con difficoltà, ma lottando, la Bertram riesce a dimezzare il gap e si porta al 24’ sul -5 (45-50). Ma la fluidità in attacco non arriva e Trieste con alcuni canestri di Davis rimette il gap a quota 9. Al 30’ punteggio sul 50-59.

Trieste continua con la sua difesa asfissiante e arriva fino al +11 (53-64). Dopo una serata no al tiro da tre, la Bertram si accende improvvisamente e comincia a martellare dall’arco. Sanders, Severini e Filloy restituiscono a Trieste il 18-0 del primo tempo per il nuovo vantaggio sul 71-66 a 3’ dalla fine. Ramondino cavalca un quintetto con con quattro tiratori, Sanders playmaker e Cannon. La Bertram ora ha un’altra energia, il pubblico spinge e l’inerzia è dei Leoni. Si entra nell’ultimo minuto sul 77-70. Banks ci prova fino alla fine ma la vittoria è ormai nelle mani della Bertram che taglia in traguardo sul 80-74.

Le voci

La soddisfazione di Marco Ramondino: “Molto contento per il club per questa qualificazione che premia la loro passione, molto contendo per il nostro crescendo in questo finale di stagione e molto contento per il crescendo di questa partita. Partita molto dura. Abbiamo fatto grande fatica dal primo quarto, con grandi improvvisazioni. E questo ci ha dato approssimazione. Nel secondo tempo invece abbiamo giocato in maniera diversa. E poi bene ovviamente bene nell’ultimo quarto. Il quintetto grande? Ci ha permesso di coprire bene in campo e tutti hanno fatto belle giocate per vincere. Stasera ce la godiamo e da domani pensiamo a Brindisi. Stasera c’era un bellissimo ambiente al palazzetto. Questo ci servirà ancora nei playoff".

Franco Ciani coach di Trieste è comprensibilmente dispiaciuto. "Mai storia banale tra noi e Tortona in questa stagione. E neanche stavolta. La partita ha avuto una netta spaccatura tra i primi 32 minuti e e gli ultimi. Quando eravamo in vantaggio non siamo stati bravi a chiudere e poi siamo andati in difficoltà contro il quintetto alto di Tortona. Loro bravi a girare la partita e noi abbiamo peso lucidità. Siamo ancora in corsa per la post season e vogliamo chiudere bene"

I numeri

Finale: 80-74

Parziali: 24-19, 34-43, 50-59

Quintetti: Tortona con Wright, Mascolo, Sanders, Daum, Cain. Trieste con Davis, Banks, Mian, Grazulis, Konate.

Punti: Daum 20 (Tortona), Banks 22 (Trieste).

Rimbalzi: Cain 11 (Tortona), D’Elia 8 (Trieste).

Assist: Cain 6 (Tortona), Davis 4 (Trieste).

Mvp: Daum (Tortona)