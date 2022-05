Anxia Lytics quarti nella terza serata

MONTECATINI TERME - Terza serata per 'The Band' il talent show di Carlo Conti in onda su RaiUno dove partecipa anche un gruppo tortonese, gli Anxia Lytics.

Per Alessia, Samuele, Luca e Nicolas è arrivato un ottimo quarto posto grazie alla loro interpretazione di 'Giudizi Universali', noto brano con cui Samuele Bersani vinse il premio della critica 'Mia Martini' al festival di Sanremo 1998. La puntata è stata vinta dagli Isoladellerose con 'Credimi Ancora' di Marco Mengoni, seguiti dagli Achtung Babies con 'Ordinary World' dei Duran Duran e la Jf Band con 'Un'Estate Fa' dei Delta V.

Contrastanti le valutazioni dei tre giurati: "Una bella personalità musicale - ha detto un'entusiasta Gianna Nannini, complimenti a Dolcenera che ha un grande bagaglio musicale. Questo trasformare questo pezzo in chiave blues mi è piaciuto molto: ha indicato una strada." Anche Carlo Verdone è rimasto soddisfatto dell'interpretazione del gruppo tortonese: "Mi sono piaciuti molto, questa band ha carattere e personalità, soprattutto Alessia, che era molto ispirata". Nota stonata, la valutazione di Asia Argento: "In questo pezzo il testo è molto importante e non si capiva nulla di quello che cantava Alessia - ha poi precisato - secondo me non si capiva".

Con questo risultato gli Anxia Lytics restano secondi con 132 punti nella classifica generale, preceduti dagli Isoladellerose di quattro lunghezze e seguiti dalle Cherry Bombs a 126 punti. Venerdì prossimo il penultimo appuntamento, sempre in diretta su RaiUno.