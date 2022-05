Hsl travolto. Casale non si ferma più

BRA - Non si ferma più il Casale, che passa anche sul campo del Bra, e con questo risultato tiene ancora dentro i playoff Hsl Derthona, travolto in casa della Sanremese, 2-5, con uno scatenato Vita, autore di una tripletta, con il contributo anche di Gagliardi (doppietta. Una gara, e un risultato, che complicano , comunque, la strada dei leoncelli, che non vincono dal 30 marzo con il Fossano. E che, domenica, giocheranno a Novara, sul campo della neopromossa in C.

Tutto nel primo tempo

Al 'Bravi' di Bra la gara inizia sotto una pioggia battente. Micidiale uno - due del Casale, a firma Riccardo Forte (nella foto): al 30' passaggio in profondità per l'attaccante scuola Milan, diagonale che sbatte sul palo più lontano ed entra in rete. Due minuti e Gilli mette sui piedi del compagno un pallone d'oro, Forte si gira e calcia, ed è 2-0. I padroni di casa accorciano al 1' di recupero, dopo un intervento di Guerci,ex di tempo, in due tempi, su Marchisone. L'estremo difensore nerostellato è infilato, invece, dal colpo di testa di Pavese per l'1-2 all'intervallo.

Nella ripresa opportunità per Mullici e Casella, per la formazione di Floris Truzza sulla traversa. Anche Giacchino impegna Tunno (37') che si salva in angolo. Al 40' ancora il portiere del Bra deve rispondere a Gatto. L'ultima occasione, in pieno recupero, è per il Bra, ma il piatto di Rossi è fuori dallo specchio della porta. Dopo 6' di recupero la vittoria del Casale, che porta a 14 la serie di Sesia. e fra sette giorni chiuderà in casa con il Ligorna, aspettando i playoff

BRA - CASALE 1-2

Marcatori: pt 30' e 32' Forte, 46' Pavese

Casale: Guerci, Darini, Forte (26'st Gatto), Martin, Candido (37'st Amayah), Continella, (13'st Montenegro) Gilli, Casella, Mullici, Silvestri, Giacchino

Harakiri Derthona

Sette gol al 'Coppi', dove la Sanremese dilaga nella ripresa dopo un primo tempo con punteggio in altalena: ospiti avanti con Gagliardi (22'), ma intorno alla mezzora prima Gueye e poi Diallo ribaltano le gerarchie. Una illusione per la squadra di Zichella, perché si accende Vita per il pareggio e prima dell'intervallo ancora Gagliardi per il nuovo vantaggio dei liguri.

Il tecnico dei leoncelli sceglie uno schieramento più offensivo nella ripresa, per andare a recuperare il punteggio. Ma Vita, al 7' e all'11', spegne i piani dei padroni di casa. Non fortunati, perché prima Otelé e poi Manasiev colpiscono la traversa, in occasioni che avrebbe potuto riaprire la gara. Ma c'è lavoro anche per Francesco Teti, che in un paio di conclusioni avversarie è decisivo. Un ko pesante su cui pesano gli svarioni difensivi

HSL DERTHONA - SANREMESE 2-5

Marcatori: pt 22' e 43' Gagliardi, 30' Gueye, 35' Diallo, 40' Vita; st 7' e 11' Vita

Hsl Derthona: Teti, Todisco, Procopio (1'st Luzzetti), Galliani (35'st Negri), Gjura, Speranza (1'st saccà), Gueye, Filip (41'st Kaneth), Diallo, Manasiev, Otelé. All.: Zichella