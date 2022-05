Castelnuovo, c'è Cagliari per andare ai nazionali

SORA - La strada che porta a Battipaglia passa da Cagliari. Dallo scontro al vertice con la Virtus, finale interzona, a Sora, che assegnerà, oggi alle 16, l'unico posto alle finali nazionali. E Castelnuovo c'è, con la sua Under 19, che vince anche la seconda gara del concentramento interzona, 67-52 su Pink Bari.

Un confronto condotto dall'inizio alla fine dalle ragazze di Martinelli, sempre pronte a controllare i tentativi di rimonta delle pugliesi, generose, ma neutralizzate con efficacia. Solo nei primi secondi Bari mette la testa avanti, 0-5, ma è l'unica fiammata, spenta in fretta. Già al primo stop il margine sfiora la doppia cifra, 18-10, nel secondo parziale sono le giraffine a imporre sempre l'andatura e le avversarie timidamente tentano di restare in scia, ma senza esito, 39-20.

Il dominio continua dopo l'intervallo lungo e coach Martinelli può gestire il roster, pensando alla sfida decisiva con Cagliari, in cui serviranno energie e lucidità al massimo. Soprattutto Castagna, recuperata per questa fase, tenuta a riposo e spazio anche ad alcune Under 15, che hanno già il pass per gli italiani. Il vantaggio cresce, 56-33. Solo nell'ultimo periodo le baresi risalgono, ma il gap resta comunque ampio, +15 alla sirena. Bernetti ne segna 21, Bassi 20, Bracco 11, Cocuzza 8, Corlade 4, Sangan 2, Ferrari 1, in campo anche Castagna, le gemelle Melucci, Marianini, Tibaldi.

Oggi alle 16, la gara che conta più di tutte, Castelnuovo e Cagliari appaiate al primo posto e con il sogno tricolore da raggiungere.

Sarà il primo atto di una giornata intensa, perché alle 20.30, al PalaOltrepò, toccherà ad Autosped provare a portare alla 'bella' la semifinale scudetto della A2 contro Delser Udine. Ingresso libero, il calore del pubblico per spingere la prima squadra verso un traguardo storico.