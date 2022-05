Bertram, stasera il match point

TORTONA – Gara 3 di giovedì sera ha ribaltato la serie playoff tra Bertram Derthona e Umana Venezia. Tortona ora comanda 2-1 e stasera ha a disposizione un prezioso match point (Taliercio, ore 21).

La squadra di Ramondino è in gas e sembra stare meglio della Reyer. Ma attenzione ai colpi di coda di un gruppo esperto e vincente.

Qui Venezia

Impegnato a ricostruire il morale dei suoi il coach della Reyer Walter De Raffaele: “Dobbiamo recuperare mentalmente da questo svantaggio, purtroppo ci sono giocatori che si lasciano cadere nella sfiducia e adesso invece serve una reazione. Non abbiamo una settimana di tempo per crescere, abbiamo appena 48 ore per trovare i necessari aggiustamenti, oggi possiamo giocarci subito un’altra possibilità. Ma serve un’altra attitudine, quando non riusciamo a fare canestro in area o da fuori serve un altro spirito. Ora non ci resta che portare via gara 4 e poi giocarci tutto in gara 5 andando a vincere la serie in casa di Derthona, come siamo già riusciti a fare nella prima partita. Serve una reazione emotiva, giocheremo la prossima ancora in casa e stavolta speriamo di riuscire a trascinare maggiormente il pubblico”.

Qui Tortona

Per coach Ramondino “ gara 3 è stata una partita che abbiamo meritato di vincere, in cui siamo stati avanti nel punteggio fin dall’inizio. Al di là dell’aspetto tecnico-tattico, credo che gara 2 sia stata importante per legittimare quanto abbiamo fatto in campionato, questo successo in trasferta legittima la qualificazione ai playoff e conferma la bontà di quello che stiamo facendo. Siamo venuti qui per giocare e vogliamo giocarcela fino in fondo”.

Mike Daum: “Giochiamo insieme e abbiamo fatto una grande partita in gara 3. Dobbiamo continuare in questo modo, divertendoci per centrare la semifinale”.

Pre-Partita

UMANA VENEZIA- BERTRAM TORTONA

Dove: Taliercio, Mestre.

Quando: sabato 21 maggio, ore 21.

Arbitri: Lazzarini, Attard, Bongiorni.

Serie: 1-1 Gara 1 Venezia 77-66, Gara 2 Tortona 70-58, Gara 3 Tortona 73-63.

Come seguirla: Su Rai Sport, Eurosport 2 e in streaming su Discovery + (a pagamento) su www.discoveryplus.it/sport. Aggiornamenti sui canali del Derthona basket: Twitter, Instagram e Facebook.

Quintetti: Venezia con Theodore, Tonut, Bramos, Brooks, Watt. Bertram con Wright, Sanders, Macura, Daum, Cain.

Indisponibili: Daye (Venezia).

Note: L’eventuale gara 5 si gioca lunedì 23 al PalaFerraris di Casale Monferrato. La Virtus Bologna, che ha superato Pesaro 3-0, attende la vincente della sfida Tortona-Venezia.