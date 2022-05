Semifinalissima Bertram. 3-1 a Venezia

VENEZIA - La meravigliosa stagione della Bertram si impreziosisce di una storica semifinale scudetto. Tortona vince (60-72) anche gara 4 al Taliercio (la terza vittoria consecutiva nella serie) e chiude 3-1 la sfida con Venezia. Ventiquattro anni dopo Reggio Emilia (stagione 1997-98) una neopromossa torna a conquistare una semifinale playoff (nella storia è successo solo cinque volte). Forse basta questo dato per capire la portata di questa impresa sportiva.

La partita

Bertram riparte da gara 3. Idee e convinzione. Con in più Macura, un po’ in ombra nelle precedenti partite, che parte segnando. Venezia non propone nulla di nuovo. Al primo stop Leoni avanti 18-12. Si muove un po’ la Reyer che inizia a fare a spallate. Tortona regge e risponde con Daum e Cain. Si arriva all’intervallo lungo sul 31-34 con Tortona che riesce a spegnere le bocche da fuoco dell’Umana (Bramos sbaglia tanto e Tonut con soli 2 punti).

Tortona sembra giocare un po’ al gatto col topo. Le occasioni per allungare in maniera decisa ci sarebbero ma qualche errore di troppo lo impedisce. Così il vantaggio aumenta a 8 punti al 30’. In evidenza Severini.

Il quarto della verità. Wright batte Theodore e sigla il massimo vantaggio sul +11 della Bertram. Tortona ha più energia, Venezia sembra andare a spegnersi. Sale la presenza di Cannon (8 punti) e Filloy. Venezia d’orgoglio fino al -8 (60-68) a 2’ dalla sirena. Tortona in bonus va in lunetta e non sbaglia. La partita scivola e dalle tribune del Taliercio si alza l’urlo “Leoni-Leoni” dei tanti tifosi torinesi arrivati a Mestre per assistere all’ennesima impresa dei bianconeri.

Le voci

Marco Ramondino - complimentanti anche dal ct Meo Sacchetti nel dopo partita. “Siamo super orgogliosi del gruppo di giocatori che abbiamo e per il club che ha investito economicamente e in passione. La Virtus? Se ci devono battere devono fare la loro migliore partita”.

Ex della gara Ariel Filloy: “Il nostro allenatore prima della gara ci ha ricordato le partita vinte in questa stagione per spiegarsi che non eravamo qui per caso. E l’abbiano fatto, come per tutta la stagione, giocando insieme”.

I numeri

Finale: 60-72

Parziali: 12-18, 31-34, 46-54

Quintetti: Venezia con Theodore, Tonut, Stone, Brooks, Watt. Tortona con Wright, Sanders, Macura, Daum, Cain.

Punti: Theodore 12 (Venezia), Macura 14 (Tortona).

Rimbalzi: Watt 6 (Venezia), Cannon 8 (Tortona).

Assist: Tonut 2 (Venezia), Wright 7 (Tortona).

Mvp: Wright (Tortona)