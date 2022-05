Autosped ha scelto: Nino Molino è il coach

CASTELNUOVO SCRIVIA - Autosped ha scelto: l'allenatore per puntare alla A è Nino Molino, uno che conosce molto bene la massima serie della pallacanestro femminile e l'ha anche vinta due volte.

Nei giorni scorsi i primi incontri, a Tortona, presenti l'amministratore delegato di Derthona, Ferencz Bartocci, la general manager di Castelnuovo Alice Pedrazzi e il ds Franco Balduzzi, che torna al suo compito, dopo i tre mesi in panchina, in cui, come sempre, si è messo a disposizione del club.

Antonino, Nino, Molino, classe 1959, messinese, vanta una lunga esperienza anche come assistente della nazionale italiana. Il primo titolo è a Bari, con la formazione cadette, poi porta Messina in A1. Stesso percorso a Taranto: prima la promozione, poi, nel 2002 -2003, scudetto e Coppa Italia, e l'anno dopo Supercoppa. Nel 2006 - 2007 il secondo tricolore, con Napoli, e un'altra Supercoppa.

Nel 2012 - 2013 porta Ragusa in A1 e la stagione successiva perde la finale scudetto con Schio. Con la nazionale Under 20 ha conquistato il bronzo europeo.