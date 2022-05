Rimpianti Bertram, punita da Belinelli

BOLOGNA - Solo le magie di Marco Belinelli (19 punti nell'ultimo quarto) sfilano dalle mani della Bertram la vittoria. Gara 1 finisce dalla parte della Virtus Bologna 77-73, ma la Bertram - che resta avanti per la maggior parte dei minuti e tira per il pareggio - esce dalla Virtus Arena con la certezza di potersi giocare le sue chance contro le stelle di Bologna. Domenica sera, stesso parquet, si replica, con al squadra di Marco Ramondino che proverà a pareggiare.

La partita

Virtus parte a razzo e prova a spaventare la Bertram. Teodosic assist (battuto per Shengelia) e tremila che fa tremare la Segafredo Arena. 10-2 Virtus. Tortona ci mette 4-5 minuti per carburare. Brutto impatto di Daum e in generale tanti problemi. Pian piano la squadra di Ramondino entra i partita (14-8, 17-10). Un 5-0 Cannon-Sanders porta al -4 del 9’ (19-15). Al primo stop 21-16 Bologna.

La schiacciata in contropiede di Daum apre la seconda frazione. Entra in scena Filloy che segna 5 punti in fila e riporta a contatto Tortona. Il parziale dei Leoni si dilata fino al 12-3 che regala alla squadra di Ramondino il primo vantaggio della partita (24-28, tripla Macura) a metà frazione. E’ il momento migliore del Derthona. La Virtus rimette il quintetto e riparte con un 8-0 risorpassa sul 32-28 al 17’. Ultimi tre minuti del periodo in equilibrio. Tortona trova di nuovo la testa e costruisce con Macura (tripla) il 35-38 dell’intervallo.

La tripla di Daum apre il terzo periodo e regala alla Bertram il massimo vantaggio: +6 sul 35-41. La Virtus reagisce con uno strappo rabbioso. 8-0 per il 43-41. Ma Tortona è in partita e con due triple dall’angolo del solito Sanders rimette il naso avanti facendo girare la frazione sul 43-49. Ramondino deve gestire i tre falli di Cain e Macura. Ultimi minuti battagliati ma pieni di errori. Al traguardo del 30’ avanti ancora Tortona (51-55).

Equilibrio anche nel quarto periodo. Cannon continua a battagliare alla grande sotto i tabelloni. Wright gioca per sé e per i compagni. Il pubblico di una gremita Virtus Arena spinge la squadra di casa. Ma Tortona continua a macinare. E Severini a colpire dall’arco. Ramondino chiude con soli 2 giocatori del quintetto. Belinelli è il giocatore più caldo della Virtus. E’ lui a siglare il sorpasso Virtus con 8 punti in fila (75-73) a 45” dalla sirena. Fischio casalingo contro Cannon che vale il +3 Virtus (libero Hackett per il 76-73). Severini tira, libero dall'angolo, per il pareggio ma la palla scappa fuori dal canestro. Ancora Belinelli con il libero del definito 77-73.

Le voci

Marco Ramondino (Bertram): "La Virtus ha giocato una partita dura, combattuta, con tante giocate importanti. Noi abbiamo fatto un’ottima partita difensiva, nonostante gli errori e offensivamente ci siamo adeguati e abbiamo retto la loro fisicità. Cosa serve per trasformare una quasi vittoria in una vittoria? Tante piccole cose: un impatto migliore, più cinismo. Per alzare il livello si devono fare le giocate ma anche evitare gli errori".

Sergio Scariolo (Virtus): "Una partita durissima, sudata con uno sforzo finale importante. E una vittoria importantissima per noi. Tortona è stata brava a castigare i nostri errori nei secondi finali del possesso e in attacco abbiamo trovato tiri importanti con ottime costruzioni. Sappiamo che Tortona ci farà penare, ma iniziare 1-0 è importante".

I numeri

Finale: 77-73

Parziali: 21-16, 35-38, 51-55.

Quintetti: Bologna con Teodosic, Hackett, Weems, Shengelia, Jaiteh. Tortona con Wright, Sanders, Macura, Daum, Cain.

Punti: Belinelli 25 (Bologna), Sanders 16 (Tortona).

Rimbalzi: Shengelia 9 (Bologna), Cannon 5 (Tortona).

Assist: Teodosic 9 (Bologna), Wright 6 (Tortona).

Mvp: Belinelli (Bologna)