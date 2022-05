Bertram respinta. La Virtus si porta sul 2-0

BOLOGNA - Niente da fare per la Bertram che cede nettamente in gara 2. Vittoria Virtus (91-70). Rispetto a Gara 1 la squadra di Ramondino riesce ad impegnare i campioni d’Italia solo per un quarto. Lo strappo bolognese nella seconda frazione (vinta 21-9) indirizza la gara. Martedì, in un PalaFerraris sold out Tortona proverà ad allungare la serie.

La partita

Scariolo cambia quintetto rispetto a gara 1 inserendo Paiola e Cordinier. Quintetto standard per Ramondino. La Bertram parte bene. Ordinata e decisa gettandosi alle spalle eventuali scorie del finale di gara 1. Nessuno strappo deciso, ma Tortona resta avanti e chiude al 10’ sul 26-20.

Secondo periodo equilibrato. Scariolo inserisce i due assenti di gara 1 Mannion e Alibegovic. Tortona bene con Cannon di nuovo preferito, nei fatti a Cain e un Daum più presente. L’ingresso di Mannion gira la gara. L’ex Golden State ispira un 13-0 Virtus in attacco che nasce da una maggiore pressione difensiva. Tortona fatica, soffre e poi, anche sfruttando i 9 rimbalzi offesivi, si riporta in scia all’intervallo (-6 sul 41-35). Chiude il primo tempo una magia sull’asse Daum-Macura. Ma il 21-9 Virtus nel parziale pesa.

Daum e Sanders riportano sotto Tortona sul -2 (45-43) in avvio. Poi sale in cattedra Teodosic che confeziona uno strappo che vale il +12 Virtus (55-43). Al momento negativo dei Leoni si aggiunge anche il 4 fallo (2 consecutivi) di Macura. Ramondino ripropone il quintetto altissimo con Daum, Cannon e Cain. Virtus sul +17. Tortona non riesce ad arginare e ricucire. Al 30’ punteggio sul Cannon fuori per falli in avvio di ultimo periodo. Tortona non riesce a trovare una chiave per riaprire la partita. Bologna scollina quota 20 (81-59) a metà frazione e Ramondino comincia a pensare a gara 3 e fa riposare Sanders. La Virtus senza chiude senza problemi. Martedì la rivincita.

Le voci

Marco Ramondino (Bertram). "Grandi complimenti alla Virtus per una vittoria legittimata dalla loro crescita nel corso della partita. La partita è stata impattata bene da noi, ma la loro aggressività è stata poco sostenibile. Siamo stati frenetici e abbiamo commesso errori. E poi loro sono stati bravi con Teodosic a spaccare la partita di cui stavano già vanendo a capo. Dobbiamo imparare e provare ad elevare il nostro livello per provare a competere in gara 3".

Sergio Scariolo (Virtus). "Nonostante la loro buona partenza la squadra era viva e tonica e siamo poi cresciuti giocando una partita positiva. Mettiamo in tasca un punto, cerchiamo di riposare e pensiamo alla prossima sfida, che non sarà sicuramente facile"

I numeri

Finale: 91-70

Parziali: 20-26, 41-35, 72-55.

Quintetti: Bologna con Paiola, Teodosic, Cordinier, Shengelia, Jaiteh. Tortona con Wright, Sanders, Macura, Daum, Cain.

Punti: Teodosic 17 (Bologna), Macura 18 (Tortona).

Rimbalzi: Tessitori 7 (Bologna), Daum 6 (Tortona).

Assist: Teodosic 4 (Bologna), Sanders 5 (Tortona).

Mvp: Shengelia (Bologna)