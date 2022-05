Mezza Tortona senz'acqua

TORTONA - Dalle 13 circa metà città è senz'acqua: la rottura improvvisa di una tubazione in largo Carabinieri d'Italia, di fronte alla caserma cittadina, ha imposto l'interruzione del servizio.

Nel comune di Tortona sono interessati tutti i quartieri Oasi e Paghisano fino alla località Punta di Garbagna, oltre a via Baxilio, via Piemonte, viale Einaudi, via Cuniolo, via Orsi, via Sturla e via Emilia Sud. Colpite anche la strada statale per Voghera, le località Capitania, Osterietta e La Solista e il comune di Pontecurone.

Il servizio dovrebbe riprendere alle 17.30 circa.