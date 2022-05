Autosped, che colpo. Arriva l'azzurra Gianolla

CASTELNUOVO - Dopo due conferme importanti. Rulli e Ravelli, il primo colpo in entrata per Autosped. E che colpo: arriva Carlotta Gianolla, ala classe 1997, reduce da una stagione molto positiva in A1, a Lucca, scelta per dare una spinta determinante per conquistare la massima serie.

Gianolla ha appena terminato.il raduno della nazionale, legittimato con il rendimento nell'ultimo campionato. Allenamenti per preparare i prossimi impegni internazionali i tornei in Spagna e a Cividale del Friuli e le due gare di qualificazione a Euro2023.

Figlia d'arte, il papà è Andrea Gianolla, debutta in A1 nella Reyer a soli 17 anni, quattro campionati nella Kennesaw University, eletta rookie of the year, di nuovo in Italia dal 2020 e, ora, a Castelnuovo, conferma delle ambizioni e dell'importanza della sinergia con Derthona.