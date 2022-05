Chiamata Bertram. Virtus può chiudere

CASALE MONFERRATO – Bertram per allungare il sogno, Virtus per chiudere. Resa dei conti stasera al PalaFerraris (ore 20.45) di Casale Monferrato con la squadra di coach Marco Ramondino che prova a timbrare gara 3, per allungare la sfida e prolungare un sogno chiamato semifinale playoff.

Impresa complicata ma, come sempre nel basket, possibile. E il pensiero torna al 30 ottobre 2021, quando in un PalaFerraris traboccante il Derthona sorprese e sconfisse (93-76) i campioni d’Italia.

Qui Tortona

Gara 1 è scappata via dalle mani (e lascia rimpianti), gara 2 la Virtus l'ha presa di forza. Curiosità per vedere cosa offrirà la terza sfida in cinque giorni tra Tortona e Bologna. Il tecnico dei bianconeri Marco Ramondino: «Faremo qualche aggiustamento, ma soprattutto dovremo essere bravi a interpretare quello che di nuovo ci proporranno loro. Gara 2 è stata molto utile non solo nell’immediato ma anche per il futuro, se saremo bravi a imparare dai nostri avversari come si deve stare in campo ad alto livello». Tortona il suo campionato l'ha già vinto e stasera, in un palazzetto pieno come ai tempi d'oro, sarà comunque celebrazione peri Leoni.

Qui Bologna

Virtus Segafredo carica e forte del 2-0 a Casale per chiudere subito la pratica. Amedeo Tessitori: “I problemi rimangono i rimbalzi. Loro ci vanno con tutti i giocatori e noi dovremo essere bravi a lavorare di squadra”. Gli fa eco Toko Shengelia: “Per noi stasera c’è un solo risultato, cioè vincere. Puntiamo al’all in. Le prime due partite ci mettono in condizione di chiudere la serie". Da valutare le scelte di Sergio Scariolo che ha cambiato sempre quintetto finora e che nel turnover ha inserito in gara 2 Alibegovic e Sampson.

Pre-Partita

BERTRAM TORTONA - SEGAFREDO BOLOGNA

Dove: PalaEnergica di Casale Monferrato.

Quando: martedì 31 maggio, ore 20.45.

Arbitri: Begnis, Attard, Bartoli.

Come seguirla: Rai Sport, Eurosport 1 e in streaming su Discovery + (a pagamento) su www.discoveryplus.it/sport. Aggiornamenti sui canali del Derthona basket: Twitter, Instagram e Facebook.

Quintetti: Bologna con Paiola, Teodosic, Cordinier, Shengelia, Jaiteh. Bertram con Wright, Sanders, Macura, Daum, Cain

Indisponibili: Udoh, Abass (Bologna).

Serie: 2-0 Bologna (77-73 gara 1, 91-70 gara 2)

Note: Sulle sedute del palazzetto verranno collocate, a disposizione dei tifosi, le esclusive t-shirt nere con il Leone stilizzato e il claim playoff e i clap clap realizzati ad hoc per la semifinale.