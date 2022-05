«Sono sempre più bassi i numeri di nuovi contagi e ricoveri»

Arrivano ancora una volta buone notizie. Nell’analizzare l’andamento della situazione epidemiologica in regione e in provincia, il quadro è senza dubbio ricco di spunti positivi, con tutti gli indicatori che si confermano in deciso e rapido calo.

È quanto emerge dalle consuete valutazioni di Carluccio Bianchi, docente di Macroeconomia dell’Upo, secondo il quale «i numeri sono a questo punto molto bassi, con Alessandria che traina la discesa generale. Giù anche i ricoveri, stabili le terapie intensive, mentre i decessi evidenziano un ulteriore rallentamento. Insomma, siamo ampiamente promossi sotto tutti i punti di vista».

Nella classifica relativa all’incidenza dei nuovi contagi, l’Italia rimane al comando a quota 224, con una riduzione di 28 punti percentuali, mentre la Lombardia (173 e meno 32% occupa la piazza d’onore). Bene il Piemonte, 162 e meno 35%, benissimo Alessandria, 129 e meno 40%.

«A livello di numeri assoluti - aggiunge il professore - la regione scende di 3807 unità, da 10748 a 6941, con una media di 992 casi al giorno. Scendiamo sotto quota mille dopo tantissimo tempo ed è sicuramente un risultato eccellente. A livello di percentuali, Torino migliora meno e incide per il 56%, Cuneo cala dal 14% al 13%, mentre Alessandria resta stabile all’8%».

Ottime notizie anche in materia di tasso di positività, che era al 9,1% e che ora è al 6,6%. «Pure il sistema sanitario fa registrare ottimi riscontri, perché i ricoveri scendono da 426 a 331, quindi 95 in meno, con tasso di occupazione al 4,9% rispetto al precedente 6,3%. Le terapie intensive? Stabili a quota 17, con indice di saturazione bassissimo, pari al 2,7%».

A completare il quadro, la riduzione dei decessi, da 24 a 19. Per quanto riguarda Alessandria, i contagi settimanali scendono da 881 a 529, quindi 352 in meno.

«Venerdì scorso la media giornaliera era scesa sotto quota 100 dopo diverso tempo - conclude Bianchi - e iniziamo la settimana migliorando ancora. I casi quotidiani, oggi, sono infatti 76, nuovo minimo relativo».