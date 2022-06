TORTONA - Rifiuti speciali (materiale edile, pneumatici, strutture metalliche arrugginite, parte di arredi) sono stati trovati dalla Guardia di Finanza di Tortona in un’area estesa - circa 25 mila mq - nei pressi del torrente Scrivia.



L’avanzato stato di degrado dei rifiuti, dovuto al loro accumulo protratto nel tempo, ed il loro rinvenimento in un’area adibita alla coltura di girasoli, rappresentano un concreto pericolo di contaminazione del suolo con conseguente ripercussione sulla qualità del prodotto coltivato e, di conseguenza, sulla salute pubblica. Per questo motivo, le Fiamme Gialle hanno sequestrato l’area e segnalato all’autorità giudiziaria l’affittuario dei terreni, titolare di una azienda agricola.



L’accusa è di gestione di rifiuti non autorizzata.

Sul posto è intervenuta anche l’Arpa: sono stati prelevati campioni di terreno, oltre che dei rifiuti, per verificare il grado di pericolosità e di contaminazione - condizione necessaria per la successiva bonifica.

L’intervento consentirà di recuperare la cosiddetta “ecotassa”, ovvero il tributo speciale previsto per il deposito in discarica di rifiuti solidi che si applica anche nei confronti di chi illecitamente mette a disposizione aree di terreno adibendole a discariche non autorizzate.



L’operazione della Finanza di Tortona è la quinta da gennaio.