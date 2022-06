Coach Molino: "Autosped competitiva"

CASTELNUOVO SCRIVIA - "Non c'è stato bisogno di spiegarmi il progetto per convincermi. Perché qui ci sono i fatti: un gruppo importante, che con il maschile al primo anno in A1 ha conquistato la semifinale scudetto, e un settore femminile che ha sempre consolidato la presenza per crescere, con alle spalle della prima squadra un lavoro di spessore con le giovani".

Nino Molino inizia la sua avventura all'Autosped dal giardino della Caffetteria Pasquali e da una realtà che si sta preparando per il grande salto. "Insieme alla general manager Alice Pedrazzi e al ds Franco Balduzzi stiamo costruendo un roster competitivo. Definirlo vincente, adesso, sarebbe presunzione, che non ci deve mai appartenere. Abbiamo lavorato - insiste il nuovo allenatore - per un campionato importante, anche per sostenere le difficoltà che potrebbero esserci in una stagione lunga".

Cosa manca all'organico? "E' fatto per i sette decimi, aggiungeremo ancora una play (Valentina Baldelli, ndr), una giocatrice perimetrale (Giovanna Smorto) e una lunga, che sarà la straniera".

Da Alice Pedrazzi gratitudine verso "il gruppo Gavio, Autosped, tutta la struttura di Derthona e di 'Castelnuovo. E' una stimolante responsabilità per questa grande opportunità che posso vivere nel mio mondo e nel territorio che ho scelto. Essere competitivi significa provare a salire sempre un gradino in più"

Insieme al Derthona che a Castelnuovo, come spiega l'amministratore delegato Ferencz Bartocci, ha trovato "una realtà bellissima, con tanta passione e professionalità. Oggi inizia un percorso, grazie al gruppo Gavio (presenti Michela Soldini, consorte di Beniamino e vicinissima sempre alle società, e Luca Giorgi di Autosped, ndr): l'obiettivo è essere riferimento per il territorio, per fare del Tortonese un modello nazionale".

Grazie, come spiega il ds Balduzzi, "alla grande professionalità che questa unione con il Derthona permette di aggiungere per consolidare la nostra identità". Una identità che ha permesso di vivere sette stagioni da protagoniste in A2.