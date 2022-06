Candi triennale. Bertram, regia ok

TORTONA - Arriva l’ufficialità, in casa Bertram, anche per Leonardo Candi. Il playmaker bolognese (ex Fortitudo e Reggio Emilia) ha firmato un contratto triennale. Con gli arrivi di Christon e Candi (che si aggiungono al confermato Tavernelli) la cabina di regia tutta nuova della squadra di coach Marco Ramondino è pronta.

E il roster bianconero prende forma: ieri l’annuncio del rinnovo al 2024 anche per centro Tyler Cain. Candi, che ha recuperato dall’infortunio al piede che lo ha bloccato a metà stagione, è stato convocato dal ct Pozzecco per l’amichevole del 25 giugno con la Slovenia. Il giocatore vanta 9 partite in Nazionale.

Prima scelta



Così Marco Picchi, presidente della Bertram Derthona, è molto chiaro: “Leonardo, un giocatore e un ragazzo che seguivamo da tempo e che ha sempre rappresentato la nostra prima scelta in un ruolo centrale per la costruzione del roster”. Queste parole di coach Marco Ramondino sul nuovo acquisto: “Leonardo è un giocatore versatile, capace di giocare più posizioni: ha taglia fisica, tiro da tre punti ed esperienza di ottimo livello. Al tempo stesso riteniamo abbia ancora tante potenzialità da esplorare”.