Derthona: Fossati si presenta

TORTONA - La sala stampa del 'Coppi' così piena non si ricordava da tempo: la presentazione del nuovo allenatore Fabio Fossati ha risvegliato gli animi di giornalisti e tifosi, con anche una rappresentanza dell'amministrazione comunale nella figura del consigliere delegato allo sport Filippo Fava.

"Sono orgoglioso di essere qui a Tortona, ma allo stesso tempo so di essermelo meritato attraverso un mio percorso di crescita - dice Fossati - io e il ds Canepa stiamo già lavorando per la squadra, dal primo luglio le trattative che abbiamo impostato diventeranno pubbliche. Possiamo dire che ci sono delle conferme dallo scorso anno oltre a quella di Manasiev che in accordo con il giocatore abbiamo deciso di rendere pubbliche, ma anche che ci saranno nuovi arrivi perché io più che un modulo fisso ho in testa un certo tipo di calciatore molto dinamico sia nella corsa che nelle scelte mentali e stiamo valutando diverse proposte".

Fra le novità annunciate, Francesco Teti entra nello staff tecnico e soprattutto finalmente la squadra ritorna all'antico nome di Derthona Fbc 1908: "Ho appena firmato l'iscrizione con il nuovo nome - dice il presidente Cavaliere - se tutto va bene possiamo già farci chiamare così". Il suo vice Toso ne approfitta per un ringraziamento: "Andrea Freddo ha lavorato molto per questo traguardo e poterci chiamare come la vecchia squadra ormai fallita è un grande risultato in soli cinque anni: a lui vanno tutti i nostri ringraziamenti". Dove può puntare questo Derthona? "L'obiettivo primario è non retrocedere" dice Cavaliere, ma subito Fossati lo corregge: "Vogliamo fare meglio dell'anno scorso, perché non fare meglio dello scorso anno con le possibilità di questa società e la sua solidità sotto ogni aspetto sarebbe un delitto". L'atteggiamento giusto per una squadra di Leoni: dal 25 luglio inizia il ritiro a Paderna, poi dal 21 agosto parlerà il campo.