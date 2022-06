Bertram U17 senza vittorie alle finali

MANTOVA – Si chiude con un’altra sconfitta l’esperienza della Bertram Derthona Under 17 alle Finali Nazionali di Mantova. Nella terza sfida del girone la squadra di coach Luca Ansaloni cede alla rimonta della Reyer Venezia (69-58). Un ko che si somma a quelli già rimediati contro Cantù (76-57) e Roseto (62-54) che la condanna i Leoncelli all’ultimo posto nel girone.

Un’esperienza comunque formativa per un gruppo capace di vincere il titolo regionale ligure-piemontese e di qualificarsi direttamente alle Finali Nazionali di categoria. Fisicità ed esperienza hanno fatto la differenza. Nella delusione di non aver centrato una vittoria, per il club bianconero la soddisfazione di essere tornati alle finali nazionali giovanili dopo oltre 40 anni.

Tabellini

Bertram Derthona-Umana Reyer Venezia 58-69

(26-15, 41-33, 54-49)

Derthona: Miladinovic 7, Tambwe 9, Lisini 10, Jokanovic, Besostri, Bellinaso 6, Ansevini 10, Intini ne, Vio, Moro 1, Lam, Baldi 15. All. Ansaloni

Virtus Pallacanestro Roseto-Bertram Derthona 62-54

(14-18, 31-29, 47-39)

Derthona: Miladinovic, Tambwe 9, Lisini 4, Jokanovic, Besostri 2, Bellinaso 12, Ansevini 9, Intini ne, Vio, Moro 3, Lam, Baldi 15. All. Ansaloni

Bertram Derthona-Viaggiator Goloso Cantù 57-76

(14-20, 30-40, 49-65)

Derthona: Miladinovic 2, Tambwe 14, Lisini 2, Jokanovic, Besostri 1, Bellinaso 15, Ansevini 6, Intini, Moro, Segatto ne, Lam, Baldi 17. All. Ansaloni