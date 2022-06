Addio Sanders . Un anno dopo Torino

TORTONA - Esattamente un anno dopo i tiri liberi di gara 5 che hanno dato alla Bertram la serie A, l’eroe della serata del 29 giugno 2021, Jamarr Sanders, annuncia il suo addio ai Leoni.

La chiusura esteticamente impeccabile – come lo stile in campo – di una parabola durata 98 partite e due stagioni e mezzo. Un addio che era un po’ nell’aria, ma che ha comunque toccato i tifosi bianconeri e tutto il mondo Derthona. L’impatto di questo grande giocatore in campo e fuori è stato notevole e il club bianconero ha deciso di tributargli un sentito e meritato saluto. Sanders – 34 anni il prossimo 2 agosto - lascia Tortona per motivi familiari dopo aver giocato la sua migliore stagione in carriera in A.