Tortona colpita da un temporale estivo

TORTONA - Ampiamente anticipato dalle previsioni, nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 4 luglio, è arrivato un temporale estivo.

Preceduta da alcune raffiche di forte vento - che però non sembrano avere causato grossi danni - la pioggia è arrivata accompagnata da lampi e tuoni e da un crollo delle temperature passate in alcune zone da 33 a 23 gradi in pochi minuti.

Il giorno dopo la 'grandinata del secolo' Il racconto di una notte difficile per tutto il Tortonese, flagellato da una grandinata come non si vedeva da tempo

Fortunatamente niente grandine, come nel sabato sera del 28 maggio, e a parte qualche problema al traffico sembra essere tutto sotto controllo.