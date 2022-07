Bertram, ufficiale Okeke fino al 2026

TORTONA – Era annunciato, ora è ufficiale. Bertram richiama alla casa madre Leonardo Okeke e lo inserisce nel roster della prossima stagione.

Talento assoluto, 18 anni, miglior Under 21 dell’ultima A2, in odore di Nba, Okeke parte di rincorsa come quinto lungo del reparto bianconero con l’obiettivo di guadagnarsi minuti e spazio durante la stagione.

Sviluppare le potenzialità

Il club manager bianconero Giacomo Carrera traccia il percorso: “Dopo un anno molto positivo in A2, Leonardo è pronto a essere inserito all’interno del roster di una squadra di serie A in cui dovrà continuare a lavorare per il suo sviluppo e mostrare le sue potenzialità. L’obiettivo comune è farlo crescere in modo da potersi ritagliare un ruolo in squadra. Dovrà lavorare duramente per crescere sia in campo come giocatore che fuori dal campo”.

Il giovane, nato a Monza, ha partecipato ai workout pre Draft NBA con la canotta degli Atlanta Hawks, ha debuttato con la Nazionale senior nell’amichevole giocata a Trieste contro la Slovenia ed è impegnato al Globl Jam di Toronto con la Nazionale Under 23 allenata da coach Marco Ramondino, che ritroverà poi alla Bertram Derthona nel nuovo capitolo della sua carriera.

Obiettivo dichiarato di Okeke è quello di raggiungere l'Nba. Da oggi il Derthona è sulla mappa dei maggiori scout Usa.