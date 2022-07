Globl Jam, l'Italia batte il Canada 79-72

TORONTO – Riparte l’Italia Sperimentale di Marco Ramondino e dopo la caduta col Brasile batte i padroni di casa del Canada (79-72) con la migliore prestazione vista finora al Globl Jam. Un successo che consente agli Azzurri di chiudere al secondo posta la prima fase e accedere alla semifinale che si giocherà stasera (9 luglio, ore 20.10 in Italia. Live su Twitch Italbasket) ancora contro i Brasile.

La soddisfazione nelle parole di coach Ramondino: “La squadra ha disputato una partita di alto livello. Dal punto di vista della coesione, dell’atteggiamento. Tanti giocatori hanno fatto un passo in avanti come presa di responsabilità. Vittoria in cui la leadership, l’attenzione, la condivisione sono emersi in maniera evidente”.

A tifare gli azzurri (per i tortonesi Okeke 2 punti, Filoni non ha giocato) c’erano anche i calciatori Lorenzo Insigne e Domenico Criscito, da poco a Toronto per la loro nuova avventura nella Major League Soccer.

Canada-Italia 72-79

(23-16, 15-16, 11-21, 23-26)

Canada: Smith 17, Patterson 4 (2/2, 0/1), Miller 7, Barthelemy 5, Carr 13, Guerrier 7, Nembhard 4, Bediako 4, Miller 4, McChesney, Jongkuch, Kennedy 7. All. Mitchell

Italia: Anumba 6, Sarto 5, Palumbo 9, Bartoli 4, Zampini 13, Esposito 8, Ladurner 6, Udom 12, Caruso 14, Okeke 2, Ebeling, Filoni ne. All. Ramondino