Straneo corre coi lupi. E li batte

LUNASSI - Lunassi è un 'Principato' e chi vince qui è principe e principessa. La prima testa coronata è quella di Manuel Solavaggione (Podistica Valle Varaita) vincitore assoluto di 'Corri coi lupi', il trail di 15 chilometri valido come prova del campionato regionale di corsa in montagna.

La più veloce è Valeria Straneo: nonc'è specialità in cui non sia la 'numero uno', adesso va forte anche in salita, non a caso ha già fatto parte della nazionale, e taglia a braccia alzate il traguardo, 1h37'17'', sorridente per un successo che è anche di Azalai, l'associazione sportiva che promuove il territorio, anche con lo sport, e organizza questa gara.

La provincia è sul podio, maschile assoluto, anche con Gianfranco Cucco, che si divide tra triathlon e atletica, con i colori della Vittorio Alffieri Asti, ed è secondo.

Nella generale pure il sesto posto di Andrea Mandrino, dell'Atletica Alessandria, primo nella categoria 'promesse'. Nella gara corta (5 chilometri) terzo posto per Serena Benazzo, anche lei dell'Atletica Alessandria.

Molti i successi e i piazzamenti di classe per Novese (Enrico Ponta, Teresa Repetto, Hicham Dhimi), per Frecce Bianche (Annalisa Fagnoni, Fabio Venturelli, Maria Rosaria Cervero), Azalai (Stefano Pedrazzani, Nicola Calia).