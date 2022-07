Gavi, incontro di sapori tra il salame del Giarolo e il vino Docg

GAVI — Dopo due anni di stop torna l’appuntamento annuale con i produttori del Salame Nobile del Giarolo, riuniti in un Consorzio che coordina una quindicina tra produttori e allevatori di suini delle valli appenniniche piemontesi alle pendici del monte Giarolo.

Venerdì 15 luglio si terrà la diciassettesima edizione di questo appuntamento itinerante sul territorio che per la prima volta arriva in val Lemme col titolo “Giarolo in Gavi”. Dalle 20.00 nel centro storico di Gavi, lungo via Mameli, sarà possibile degustare il salame del Giarolo in abbinamento al Gavi Docg e al Colli Tortonesi Doc, insieme a molte eccellenze agroalimentari del territorio tra cui formaggi, birra e miele.

L’evento, a firma del Consorzio del salame del Giarolo, è realizzato in collaborazione con il Comune di Gavi, la Proloco, il Consorzio di tutela del Gavi e quello dei Vini dei Colli Tortonesi.