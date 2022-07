Bertram, a fine settembre la Supercoppa

TORTONA - Reso pubblico dalla Lba il calendario 2022-23 per la serie A: come l'anno scorso, sarà asimmetrico - in pratica, a una giornata del girone di andata non corrisponderanno le stesse partite nel girone di ritorno - e comincerà nel weekend dell'1-2 ottobre.

Tortona ospiterà Trento nella gara inaugurale per poi andare a fare visita sette giorni dopo a Reggio Emilia e in seguito ospitare Pesaro, viaggiare fino a Trieste e affrontare Venezia al 'PalaEnergica Paolo Ferraris'. Gli scontri diretti con Milano sono in programma il 15 gennaio 2023 all'ultima di andata al Forum di Assago e alla 29ma il 30 aprile a Casale; quelli con la Virtus Bologna alla 14ma giornata in casa Bertram e alla 20ma giornata il 5 marzo a 'Basket City'. Un finale del girone di andata impegnativo quindi per i ragazzi di Ramondino che puntano a confermarsi nell'elite della palla a spicchi italiana.

Prima del campionato, però, è in programma la Supercoppa: nella due giorni di mercoledì 28 e giovedì 29 settembre a Brescia insieme a Milano, Virtus Bologna e Sassari i tortonesi parteciperanno per la seconda volta alla competizione che quest'anno è in un formato ridotto per la concomitanza con gli Europei di basket.

CLICCA QUI PER SCARICARE IL CALENDARIO COMPLETO