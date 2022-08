Macura come Daum: il "sì" sulla spiaggia

TORTONA - Macura come Daum. I due “crazy brother” della Bertram continuano a far parlare di sé anche in estate. Dopo la sfida in campo al The Tournament – uno dei famosi tornei estivi Usa per giocatori professionisti - con clamorosa tripla della vittoria di Jp “sulla faccia” di Mike, i due grandi amici sono tornati a far vibrare le proprie pagine social. Questa volta è stato JP Macura ad imitare Mike Daum e a pubblicare la sua proposta di matrimonio alla compagna Simone Kolander. Gli ingredienti dello scatto romantico ci sono tutti. La splendida spiaggia di Okaloosa in Florida, il tramonto, il pretendente inginocchiato di fronte alla sua innamorata con l'anello di fidanzamento in mano. Tutto bello e romantico, tanto più che la giovane coppia qualche mese fa ha festeggiato la nascita della loro primogenita Stella Rodhes Macura.

Ma cosa c’entra Daum? C’entra perché non più tardi di un mese fa, l'ala forte della Bertram ha chiesto ed ottenuto il sì dalla sua amata Taylor Agost (giocatrice professionista di pallavolo) a Waimanalo Bay, una delle spiagge più belle delle Isole Hawaii. Stessa foto (sotto lo scatto), stesso contesto. La somiglianza non è ovviamente sfuggita alla Bertram che ha celebrato la circostanza che ha accomunato i due suoi giocatori con una speciale storia su Instagram e Facebook.

In attesa dell'inizio della stagione - i due americani saranno a Tortona la prossima settimana per la ripresa degli allenamenti - una nuova pagina di questa speciale estate d'amore che ha visto protagonisti diversi cestisti che giocano delle squadre della provincia.