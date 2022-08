Berutti: "Lavoro per una candidatura con Italia al Centro"

"Stiamo lavorando a Roma alla definizione delle liste di un partito che deve crescere": così il senatore Massimo Berutti commenta le indiscrezioni di questi giorni in merito a una sua possibile ricandidatura.

"I collegi uninominali - aggiunge - sono stati fortemente ridimensionati, ma il mio impegno è concentrato su una mia candidatura per il collegio proporzionale all’interno di Italia al Centro con Toti. Ogni dettaglio sarà formalizzato e consegnato tra domenica e lunedì prossimi, nel frattempo non intendo abbandonare il mio progetto politico e l’elettorato che mi ha dato fiducia in questi anni".