Bertram, 7 test prima della SuperCoppa

TORTONA - Sette partite in ventuno giorni. Intensa la preseason voluta da coach Marco Ramondino per la sua Bertram. Una formazione svizzera, una di Serie A2 e cinque squadre di Serie A per testare la messa a punto dei Leoni. Il gruppo bianconero parte domani per il ritiro di Livigno (20-30 agosto) dove si svolgeranno i primi allenamenti aperti al pubblico. Primo test a Sondrio (martedì 30 agosto alle ore 18) contro SAM Massagno, squadra militante nella Swiss Basketball League. Dopo la gara il ritorno a Tortona dove continuerà la preparazione.

Settimana intensa la prima di settembre dove il club bianconero ha piazzato tre partite: scrimmage domenica 4 settembre a Scandiano contro Reggio Emilia, ‘Memorial Di Bella’ al PalaRavizza di Pavia contro l’Urania Milano (mercoledì 7 settembre alle ore 20) e ‘Trofeo Roberto Ferrari’ a Brescia (sabato 10 settembre al PalaLeonessa) contro Germani. Snodo della preseason il prestigioso ‘Trofeo Carlo Lovari’ in programma al PalaTagliate di Lucca il 16 e 17 settembre. In semifinale la Bertram sarà impegnata alle ore 20.45 contro la Virtus Bologna (nell’altra semifinale Brescia e Reyer Venezia). Unico appuntamento previsto in provincia quello di mercoledì 21 settembre al PalaEnergica Paolo Ferraris contro la Vanoli Cremona (squadra di A2) di Demis Cavina e Jalen Cannon. Sarà questa l’occasione per la presentazione ufficiale della squadra di fronte al pubblico bianconero e la prova generale in vista del primo impegno ufficiale della stagione, la Supercoppa LBA 2022 che vedrà la Bertram sfidare in semifinale la Dinamo Sassari mercoledì 28 settembre (alle ore 18) al PalaLeonessa di Brescia.

Domenica 2 ottobre sarà già debutto di campionato, al PalaEnergica di Casale Monferrato, contro la Dolomiti Trento.