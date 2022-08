Berutti verso una candidatura al Sud?

Sono ore caldissime per le candidature alle prossime Politiche: in casa centrodestra, il senatore tortonese Massimo Berutti (Italia al Centro) sembra tra i papabili per un posto all'uninominale al Sud (Campania o Calabria) dopo le rinunce di Gaetano Quagliariello e Marco Marin.

Azione e Italia Viva, invece, stanno per chiudere le proprie liste: Giovanni Barosini - che ha fornito la propria disponibilità e nei giorni dell'accordo Letta-Calenda sembrava addirittura il favorito per l'uninominale alla Camera per sfidare il leghista Riccardo Molinari, idea poi tramontata a causa della rottura col centrosinistra - attende le decisioni dei leader nazionali e regionali. Stando a quanto filtra in ambienti torinesi, però, sarebbe Daniela Ruffino a guidare il listino al proporzionale della Camera nei collegi del Piemonte, seguita nel Piemonte 2 da Osvaldo Napoli.