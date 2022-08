FOSSANO - Chi comincia bene è già a metà dell'opera, dicono: l'1-0 con cui il Derthona - finalmente tornato allo storico nome di prima del fallimento - espugna il campo dei cuneesi è un risultato di valore per molte ragioni. Prima di tutto perché su quel campo le ultime uscite non erano state delle più felici e perché in generale strappare punti in casa al Fossano è difficile, poi perché permette di mantenere inviolata la porta di Edo che era uno degli obiettivi dichiarati dell'allenatore Fabio Fossati nella conferenza stampa di presentazione al 'Coppi'.

Parte dallo scontro contro una vecchia conoscenza del calcio piemontese e anche alessandrino come Fabrizio Viassi la stagione del Derthona targato Fossati: in campo un undici che mescola sapientemente le due formazioni viste in campo mercoledì sera a novi con Edo in porta, Agazzi, Zucchini, Todisco e Giannone in difesa con Soplantai e Ciko in mediana, Gomez unica punta sostenuto dal trio Procopio-Manasiev-Romairone.

Il ricordo di Alberto Balocco

La squadra di casa scende in campo con il lutto al braccio e viene osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Alberto Balocco, storico sponsor della società cuneese che è stato ucciso da un fulmine venerdì scorso durante un giro in mountain bike con un amico. In campo il primo tempo si chiude a reti bianche, con le squadre guardinghe e bloccate anche dal caldo afoso che ha caratterizzato tutta l'estate e che sul sintetico del 'Pochissimo' si sente più del previsto; nella ripresa quando ormai si profila lo spettro dei calci di rigore arriva la rete di Ciko a pochi minuti dal termine che decide l'incontro e lancia i 'Leoni' ai sedicesimi di finale. E domenica prossima, sempre in trasferta per via dei lavori di rifacimento del manto erboso del 'Coppi', si parte anche con il campionato contro il Vado che oggi è stato battuto in casa dal Ligorna sempre di misura 0-1.

FOSSANO - DERTHONA 0-1

MARCATORE: st 42' Ciko

FOSSANO: Ricatto, Cannistrà, Scotto, Galvagno, Fogliarino, Reda, De Souza, Mazzafera, Delmastro, D'Ippolito, Marin. A disp. Chiavassa, Spadafora, Tounkara, Medda, Coulibaly, Quaranta, Tarantino, Di Salvatore, Ruscello. All. Viassi

DERTHONA: Edo; Agazzi, Zucchini, Todisco, Giannone; Soplantai, Ciko; Procopio, Manasiev, Romairone; Gomez. A disp. Rescia, Matera, Linussi, Tambussi, Roma, Trevisiol, D'Arcangelo, Saccà, Coccolo. All. Fossati

ARBITRO: Leone di Avezzano