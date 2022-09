Tornano gli Ambulanti di Forte dei Marmi, per chiudere l'estate in bellezza. Domenica 11 settembre saranno a Salice Terme (fino alle 19, anche in caso di maltempo), nella via principale, per proporre le loro boutique a cielo aperto, come amano definirsi proprio perché la qualità altissima dei prodotti offerti è paragonabile solo ad un negozio di lusso, ma con prezzi accessibili. Non cianfrusaglie, insomma.

"Il nostro è un invito - spiega il Presidente del Consorzio, Andrea Ceccarelli - a diffidare di ogni tentativo di imitazione e valutare, invece, passando direttamente tra i nostri banchi, la qualità delle nostre merci e l'immagine coordinata delle nostre bancarelle. Il nostro marchio è ormai sinonimo di shopping esclusivo e conveniente".

Gli Ambulanti sono spesso anche in provincia di Alessandria. Per conoscere tutte le date aggiornate: www.gliambulantidifortedeimarmi.it