Caldissima Bertram. 111 punti al 'Di Bella'

PAVIA - Bertram straripante al "Memorial Di Bella" a Pavia. 111-64 all’Urania Milano nel terzo test della preseason della squadra di Marco Ramondino.

Un buon pubblico (molti i tortonesi) ha assistito al PalaRavizza alla sfida amichevole valida per il tradizionale “Memorial Aldo Di Bella”, papà dell’ex azzurro Fabio e ideatore dell’Academy Here You Can. che accoglie e alleva centinaia di ragazzi nel nome della passione per il basket. Avversaria l’Urania Milano (formazione di A2) dell’ex Rei Pullazi.

Bertram senza Macura e Cain, entrambi fermati dal mal di schiena. Ramondino lancia Filoni in quintetto e trova un Daum subito on fire (13 punti in 9’). Dall’altra parte comanda l’ex Casale Andrea Amato (due triple in fila). Nella seconda parte del primo quarto Tortona scatta e chiude sul +10 al primo stop (31-21). Ramondino, che ha solo tre lunghi a disposizione, usa quintetti piccoli, anche con Severini da centro. Il gioco non è sempre fluido ma la produzione offensiva non cala. Anche nella seconda frazione Tortona segna 30 punti e chiude all’intervallo su un ampio 61-40. Le mani restano molto calde anche nella ripresa. La terza frazione gira sul 76-45 con Christon e Candi che raggiungono la doppia cifra. Al 30’ Tortona dà spettacolo e comanda sul 92-54. Nell'ultima frazione riposo per Radosevic con Ramondino che ruota molto i giocatori a disposizione con la squadra che mantiene buono il ritmo del gioco, anche con belle azioni corali.

Alla sirena il tabellone dice 111-64. Mattatore Mike Daum, autore di 37 punti (con un clamoroso 8 da tre). Sabato a Brescia altro test contro Germani.

BERTRAM-URANIA 111-64

(31-21, 61-40, 92-54)

Bertram Derthona: Christon 10, Harper 11, Candi 18, Tavernelli 8, Filloy 10, Severini 8, Daum 37, Radosevic 5, Filoni 4, Errica. All. Ramondino

Urania Milano: Amato 6, Potts 8, Montano 9, Ebeling 7, Cavallero, Hill 15, Pullazi 17, Piunti, Valsecchi 2. N.e.: Contestabile, Chiapparini. All. Villa