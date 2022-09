Autosped vola oltre quota 100

VOGHERA - Autosped vola subito oltre quota 100 nel primo test della stagione. Contro Magik Parma di serie B punteggi azzerati a ogni quarto e sempre la squadra di Molino a fare gioco, qualche concessione solo nei primi minuti e un paio di passaggi che fanno alzare in piedi il coach per correggere le sue giocatrici, ma la gestione, intensa, spesso è in scioltezza. Dopo 40' 110 punti segnati e solo 38 per le avversarie.

Non utilizzate, precauzionalmente, Rulli e Premasunac, per piccoli acciacchi da preparazione, mentre Ravelli sta completando il recupero dopo l'operazione al menisco.

Quintetto iniziale con Bonasia, Marangoni, Gianolla, Leonardi e Gatti. Partenza un po' contratta, Parma scatta sul 4-0, Bonasia da 3 segna il primo canestro di Castelnuovo, dopo che un paio di palloni danzano sul ferro senza entrare. Nei primi tre minuti c'è equilibrio, dal 9-9 le padrone di casa prendono la gestione del gioco, difendono forte, sfruttano le ripartenze e allungano, soprattutto con Smorto e Leonardi, ma anche con Gianolla e il lavoro delle play Bonasia e Baldelli che coach Molino tiene anche in campo insieme, nella fase finale. Le avversarie sono più che doppiate, 28-13 alla prima pausa.

Nel secondo parziale l'avvio è nel segno di Bernetti e Gatti, spazio anche al giovane prospetto Grande, centro in prestito da Civitanova, classe 2006, una delle tre giovani aggiunte nelle ultime ore, che in questa prima fase sono aggregate alla prima squadra. Scatto in avanti fino all'11-4, le emiliane si avvicinano con un break di 4-0, sfruttando un paio di palle vaganti non gestite benissimo. La bomba di Leonardi e quella di Baldelli portano il margine in doppia cifra a una manciata di secondi dalla sirena. I canestri di Gianolla e il libero di Smorto fanno volare Autosped sul 28-11 all'intervallo.

Che è breve e l'avvio, nel terzo, è lanciato, 14-0 dopo 5'.I tentativi delle ospiti vanno a sbattere contro un muro solido, che chiude ogni possibilità, il primo punto è un libero. Rotazioni frequenti, mano calda di Bernetti, un canestro anche per Castagna, .dopo 30' è 29-6.

A inizio dell'ultimo periodo Autosped è più 'leggera' e Parma ne approfitta per mettere la testa avanti. E' il parziale più lottato, ma solo fino alle fasi centrali, perché quando le giraffe cambiano passo non c'è storia, 25-8