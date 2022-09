TORTONA - La società Gestione Acqua comunica che, a causa di un imprevisto di natura tecnica, i lavori di riparazione della tubazione dell'acquedotto, programmati per la mattinata di oggi, sono stati rinviati a domani, mercoledì 14 settembre dalle ore 14 alle 18.

Ricordiamo che l'interruzione dell'erogazione dell’acqua potabile riguarderà le seguenti vie:

- c.so Romita (dall'incrocio con via San Marziano all'incrocio con via Pellizza da Volpedo);

- via Pellizza da Volpedo;

- via Baxilio (dall'incrocio con largo Europa all'incrocio con via Orsi).

Alla ripresa del servizio potranno verificarsi lievi fenomeni di torbidità. La società si scusa per il disagio e avverte che saranno affissi avvisi cartacei presso tutte le utenze interessate.