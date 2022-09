Virtus Battuta. Bertram in finale al 'Lovari'

LUCCA - La Bertram batte la Virtus Bologna dopo un overtime (76-83) e conquista la finale del Trofeo ‘Carlo Lovari’. Domani alle ore 21 i Leoni si giocheranno la conquista del torneo in finale con Venezia (che nel pomeriggio ha avuto la meglio su Brescia). Una prestazione solida per la squadra di coach Marco Ramondino (senza Macura e Tavernelli) che è partita ed ha chiuso meglio dei rivali (senza i nazionali). Nell'overtime è arrivata l’accelerata decisiva (Daum 22 punti).

Il vice allenatore Massimo Galli: “Abbiamo fatto una partita solida e ci è piaciuta molto la capacità di reagire quando, nell’ultimo quarto, siamo andati sotto di sei punti. Abbiamo mosso bene la palla, alzato il livello della difesa contro i giocatori più importanti nei momenti chiave. Nel supplementare abbiamo anche dominato. La squadra ha confermato la propria crescita e questo ci dà fiducia per il futuro.

VIRTUS - BERTRAM 76-83 dts

(12-19, 32-34, 59-56, 73-73)

Virtus Bologna: Cordinier 10, Belinelli 14, Bako 2, Ruzzier 5, Jaiteh 5, Faldini ne, Lundberg 14, Menalo 2, Mickey 8, Camara, Weems 7, Ojeleye 9. All. Diana

Bertram Derthona: Christon 15, Errica ne, Candi 6, Tandia ne, Filloy, Severini 8, Harper 18, Daum 22, Cain 10, Radošević 4, Filoni. All. Ramondino