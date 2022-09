Lunedì Molinari incontra i tortonesi

TORTONA - L'onorevole Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, sarà lunedì 19 settembre a Tortona per un incontro pubblico con i cittadini. L’appuntamento è per le ore 18 nel 'ridotto' del Teatro Civico, in via Ammiraglio Mirabello 1.

Molinari, accompagnato dall'onorevole Rossana Boldi, dal sindaco Federico Chiodi e da assessori e consiglieri comunali della Lega, si confronterà con i tortonesi sui temi di maggior rilievo per il territorio, dalla logistica alla sicurezza, affrontando anche la questione dell’emergenza energia.

L’incontro si concluderà con un aperitivo.