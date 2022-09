Linea Tortona-Arquata, trovato cadavere lungo i binari

NOVI LIGURE — ORE 14.55 - L’allarme nei pressi della galleria Monterosso, a Cassano Spinola, sono scattati questi mattina alle 11, quando gli operai addetti all’ispezione di quella zona rinvenuto sulla sede ferroviaria i resti di un uomo di cui, al momento, non si conosce ancora l’identità. Si tratta di resti in avanzato stato di decomposizione che sono stati trasportati all’obitorio in attesa delle disposizioni dell’autorità giudiziaria.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polfer, della Squadra Mobile di Alessandria e della Scientifica per i rilievi del caso.

ORE 12.45 - Il cadavere di un uomo è stato trovato questa mattina lungo i binari della linea ferroviaria Tortona-Arquata, nei pressi di Novi Ligure. Si tratterebbe, secondo le prime informazioni, di un cittadino straniero. Dalle 10.50 il traffico sulla Milano-Genova nel tratto tra Tortona e Arquata Scrivia è bloccato per gli accertamenti da parte della Polizia ferroviaria e dell'autorità giudiziaria.